В Ростове пылает офисное трехэтажное здание

Сегодня днем в Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное офисное здание, огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, его тушат 22 огнеборца и шесть единиц техники, люди из здания эвакуированы, сообщает МЧС Ростовской области.

Сегодня днем в Ростове-на-Дону загорелось офисное здание на улице Вятской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Горит офисное 3-х этажное здание. Площадь пожара 100 кв.м. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек"

- МЧС Ростовской области

Тушением пожара занимаются 22 человека и 6 единиц техники, передает "Интерфакс".

Информации об интенсивности пожара и вероятности распространения огня на соседние здания плотно застроенного района донской столицы пока нет, неизвестен и класс сложности возгорания.