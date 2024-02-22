В Астрахани горело административное здание

Пожар в административном здании в Астрахани потушено. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС по региону.
Астраханские пожарные справились с горением административного здания в Астрахани. По сообщениям местного главка МЧС, пострадавших нет.
«Пожар полностью ликвидирован»
– ГУ МЧС по Астраханской области.
В релизе отмечается, что благодаря слаженным действиям спасателей, пожар был быстро ликвидирован. Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием и предотвратить распространение огня.
Спасатели подчеркивают, что инцидент стал напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности, а также о том, насколько важно знать, как правильно действовать в случае пожара.