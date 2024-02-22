Вестник Кавказа

В Астрахани горело административное здание

В Астрахани горело административное здание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в административном здании в Астрахани потушено. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС по региону.

Астраханские пожарные справились с горением административного здания в Астрахани. По сообщениям местного главка МЧС, пострадавших нет.

«Пожар полностью ликвидирован»

– ГУ МЧС по Астраханской области.

В релизе отмечается, что благодаря слаженным действиям спасателей, пожар был быстро ликвидирован. Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием и предотвратить распространение огня.

Спасатели подчеркивают, что инцидент стал напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности, а также о том, насколько важно знать, как правильно действовать в случае пожара.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1980 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Астраханской области могут заработать СП с Азербайджаном

В Астраханской области могут заработать СП с Азербайджаном

Азербайджан нарастил товарооборот с Астраханью на 50% за прошлый год

Азербайджан нарастил товарооборот с Астраханью на 50% за прошлый год

В Астрахани горит жилой дом

В Астрахани горит жилой дом

Непогода в Астраханской области оставила без света более 20 тыс граждан

Непогода в Астраханской области оставила без света более 20 тыс граждан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы