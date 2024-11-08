Вестник Кавказа

В Россию через границу с Грузией ввезли на 15% больше овощей и фруктов в этом году

В Россию через границу с Грузией ввезли на 15% больше овощей и фруктов в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году зафиксировали рост объема аграрной продукции, которая преодолела границу России и Грузии. Больше всего фруктов и овощей поставили из Армении.

Через российско-грузинскую границу ввезли более 200 тыс т подкарантинной сельскохозяйственной продукции с начала этого года, рост объема ввезенной продукции вырос на 15%, передает пресс-служба регионального отделения Россельхознадзора. 

Сообщается, что импорт из Армении составил более 130 тыс т. Больше всего из республики поступило абрикосов, томатов и яблок. 

Грузия ввезла порядка 67 тыс т. Самые популярные позиции – нектарины, мандарины, сливы. 

Из Турции через границу поступило более 26 тыс т. Чаще всего ввозили нектарины, виноград, персики. 

Рост объема ввезенной аграрной продукции через "Верхний Ларс" составил порядка 45%. Всего в страну ввезли 42 тыс т различных товаров.

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