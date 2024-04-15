В России снова разрешили молочку из Армении

Россия разрешила поставки в страну молочной продукции из Армении, приостановленные дольше года назад из-за плохого контроля и нарушений ограничительных мер с армянской стороны, но – при наличии гарантий со стороны инспекционного органа Армении.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сегодня по итогам встречи главы службы Сергея Данкверта с главой инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Арменом Айрапетяном разрешила поставки в РФ молочной продукции четырех армянских компаний, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"C 22 апреля Россельхознадзор разрешил поставки в РФ молочной продукции четырех компаний Армении - ООО "Лула", ООО "Экотавуш", сельскохозяйственный кооператив "Ерпин" и ЗАО "Голден Гоут"

- Россельхознадзор

Разрешение было получено только после гарантий армянского инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов и при условии, что продукция будет соответствовоать требованиям ЕАЭС, передает Sputnik Армения.

Напомним, поставки молочной продукции из Армении в РФ были приостановлены с 5 апреля 2023 года после того, как российская сторона выявила плохой контроль качества и нарушения ограничительных мер с армянской стороны.