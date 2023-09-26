В России появятся учебники по истории казачества

Опубликовано: 14:46, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое учебно-методическое пособие разработали историки Ростовского Южного федерального университета – оно будет посвящено истории российского казачества.

В скором времени историки Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону представят свое новое учебно-методическое пособие для вузов по истории российского казачества, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Текст пособия уже готов. Буквально на днях, 20 сентября, состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором было принято решение концептуально одобрить текст новой редакции. В то же время были даны рекомендации обеспечить подготовку раздела "Казачество на защите интересов России и ее союзников в XXI веке"

- замгубернатора Ростовской области, атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Сергей Бодряков

Доработка и первое редактирование пособия завершится в октябре, затем оно будет представлено на рассмотрение рабочей группы, после вердикта которой на его основе будут разработаны учебники по истории российского казачества для дошкольных, общеобразовательных учреждений и кадетских корпусов.

Новый учебник станет хорошим подспорьем для педагогов казачьих кадетских образовательных учреждений и школ со статусом "казачья". Также в вузе намерены заняться разработкой учебно-методической литературы по истории и культуре казачества для других образовательных учреждений.