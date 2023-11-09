В России может стать меньше алкомагазинов

Один алкогольный магазин на квадратный километр - такое ограничение может появиться в России. Данный вопрос будет рассмотрен в Госдуме.

Алкомаркеты в РФ могут поредеть - в Госдуме думают о том, чтобы разрешать размещать только один такой магазин на 1 кв км.

Идею об ограничении числа алкогольных магазинов в стране предлагает рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы, об этом рассказал вице-спикер Госдумы, председатель рабочей группы Шолбан Кара-оол.

"Мы бы хотели предложить нашим коллегам рассмотреть возможность установления нормы на один квадратный километр, допустим, один алкомагазин"

– вице-спикер

Всего в России насчитывается свыше 16,5 тыс магазинов, специализирующихся на спиртном.