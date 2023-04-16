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В одном из сел Дагестана появился новый футбольный стадион

В одном из сел Дагестана появился новый футбольный стадион
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из сел Дагестана открыли новый стадион, способный вместить 625 человек. На возведение объекта потратили свыше 45 млн рублей.

В Ногайском районе Дагестана состоялось открытие нового футбольного стадиона. Об этом сказано в сообщении регионального правительства.

Объект площадью примерно 6 тыс кв метров располагается в селе Терекли-Мектеб.

Он включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, раздевалки и зрительские трибуны на 625 мест.

Строительство стадиона обошлось более чем в 45 млн рублей.

Названа дата завершения реконструкции стадиона &quot;Спартак&quot; во Владикавказе

Названа дата завершения реконструкции стадиона "Спартак" во Владикавказе

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