В Нахчыване открыт новый маршрут между ТПП

В Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики запущен рейс, который свяжет Садарак и Дилуджу. Ранее с просьбой организации маршрута жители республики обращались к местным властям.

В пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики проинформировали, что для удобства местных жителей, в Садаракском районе республики был организован новый маршрут.

«В результате проведенных анализов была установлена необходимость транспортировки граждан на участке границы с Турецкой Республикой между Садараком и Дилуджу»

– пресс-служба ведомства

Отмечается, что данный маршрут будет обслуживать пассажиров с короткими интервалами в обоих направлениях в течение дня.

Ранее пассажиры должны были пешком преодолеть участок пути в два километра между таможенно-пограничными пунктами пропуска Садарак и Дилуджу.