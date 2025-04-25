В Москве прошел салют в честь 80-летия Победы

Столица России завершила празднование 9 мая масштабным салютом. Он начался в 10 вечера.

В Москве в честь Дня Победы дали грандиозный салют. Он начался в 22:00 и продлился около 10 минут. Жители и гости столицы смогли увидеть сотни видов пиротехнических композиций и красочно завершить празднование 9 мая.

Площадки запуска салюта были расположены не только в центре города, но и во всех округах. Самый красочный салют, как обычно, прошел на Поклонной горе.

Ранее в Москве прошел торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его зрителями стали руководители 29 стран мира - главы Китая, Бразилии, Сербии, Словакии, Белоруссии, Казахстана, Армении и ряда других государств.