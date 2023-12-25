В Москве потеплеет на три дня - Вильфанд

Погода в Москве изменится во вторник, жителей столицы ждут несколько теплых, но ветреных дней. К выходным столбики термометров снова покажут минус 10.

Потепление придет в Москву со вторника, но будет непродолжительным, следует из прогноза научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В понедельник днем в городе температура на 6 градусов ниже климатической нормы - около 8 градусов мороза.

"Ночью температура - минус 7-9 градусов, но уже днем (во вторник) произойдет существенное повышение температуры до минус 1-3 градусов, а атмосферное давление заметно понизится"

– Роман Вильфанд

В среду ночью ожидается минус 2-4, днем - ноль. Вторник и среда будут самыми теплыми днями на этой неделе, но ветер до 17 м/с вкупе со снегом может привести к метели.

В четверг в Москве и Подмосковье будет около 1-5 градусов ниже нуля, а в пятницу "зимний режим" восстановится. Ночью до минус 14, днем - 5-10 градусов мороза. Выходные также будут морозными, н пару градусов холоднее пятницы, поделился специалист.