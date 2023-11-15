В Москве на смену снегу идут морозы

Сегодня в Москве и Подмосковье будет облачно, снежно и холодно – на смену теплу придет похолодание и подморозит до 8 градусов.

Сегодня днем в столичном регионе будет пасмурно, снегопады, хоть и гораздо менее интенсивные, продолжатся, и похолодает до 8 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 3 градусов, по области от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер южный, 6–11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 737 мм ртутного столба, такая погода продержится до четверга, когда очередной циклон принесет потепление, однако к выходным Москву и Подмосковье вновь подморозит.