В многоэтажке в Дагестане взорвался газ

Опубликовано: 9:14, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. Пострадал один человек. В доме взрывной волной выбило три окна.

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Каспийске. Пострадавший госпитализирован.

"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по ул. Омарова, 18 в г. Каспийске. По прибытии пожарного расчета установлено, что хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже"

– пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану.

В экстренном ведомстве отметили, что дом практически не пострадал: взрывной волной выбило три окна.