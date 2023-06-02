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В многоэтажке в Дагестане взорвался газ

В многоэтажке в Дагестане взорвался газ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. Пострадал один человек. В доме взрывной волной выбило три окна.

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Каспийске. Пострадавший госпитализирован.

"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по ул. Омарова, 18 в г. Каспийске. По прибытии пожарного расчета установлено, что хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже"

– пресс-служба главного управления МЧС по Дагестану.

В экстренном ведомстве отметили, что дом практически  не пострадал: взрывной волной выбило три окна.

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