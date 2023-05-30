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Ребенок погиб при взрыве в Ингушетии

Ребенок погиб при взрыве в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии скончался ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме.

Ребенок, пострадавший при взрыве бытового газа в частном доме в Ингушетии, умер в больнице, информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"30 мая 2023 года от полученных травм 10-летний мальчик скончался"

– пресс-служба

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Правоохранители осмотрели место ЧП и обнаружили коррозию металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительной версии, происходила утечка газа. Следствие продолжается.

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