Ребенок погиб при взрыве в Ингушетии

В Ингушетии скончался ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме.
Ребенок, пострадавший при взрыве бытового газа в частном доме в Ингушетии, умер в больнице, информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону.
"30 мая 2023 года от полученных травм 10-летний мальчик скончался"
– пресс-служба
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
Правоохранители осмотрели место ЧП и обнаружили коррозию металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительной версии, происходила утечка газа. Следствие продолжается.