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В Минэнерго Казахстана оценили износ объектов энергетики

В Минэнерго Казахстана оценили износ объектов энергетики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министерство энергетики Казахстана провело аудит основных энергетических объяектов страны, который показал, что 70% энергообъектов республики требуют срочного ремонта из-за риска возможных чрезвычайных ситуаций на них.

Износ по основным энергоисточникам страны составляет порядка 70%, заявил после проведенного аудита министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Ммы представим информацию в разрезе каждой станции, будет объем необходимых инвестиций. Также мы внесем предложения по источникам финансирования данных инвестиций", - добавил министр, передает Sputnik Казахстан.

Уже составлен перечень электростанций, которые требуют срочного ремонта в рамках выделения средств из резервов правительства, исходя из их состояния и риска чрезвычайных ситуаций. Сейчас главная задача – провести на них все плановые ремонты, чтобы минимизировать риски во время прохождения зимнего отопительного сезона, отметил Саткалиев.

Это становится особенно актуальным из-за того, что отопительный сезон – это ключевая проблема, которая сопровождается плановым дефицитом электроэнергии. Ее решение возможно только при стабильном энергоснабжении, заключил глава Минэнерго Казахстана.

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