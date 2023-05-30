В Минэнерго Казахстана оценили износ объектов энергетики

Износ по основным энергоисточникам страны составляет порядка 70%, заявил после проведенного аудита министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Ммы представим информацию в разрезе каждой станции, будет объем необходимых инвестиций. Также мы внесем предложения по источникам финансирования данных инвестиций", - добавил министр, передает Sputnik Казахстан.
Уже составлен перечень электростанций, которые требуют срочного ремонта в рамках выделения средств из резервов правительства, исходя из их состояния и риска чрезвычайных ситуаций. Сейчас главная задача – провести на них все плановые ремонты, чтобы минимизировать риски во время прохождения зимнего отопительного сезона, отметил Саткалиев.
Это становится особенно актуальным из-за того, что отопительный сезон – это ключевая проблема, которая сопровождается плановым дефицитом электроэнергии. Ее решение возможно только при стабильном энергоснабжении, заключил глава Минэнерго Казахстана.