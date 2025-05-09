Вестник Кавказа

В МИД России подтвердили договоренность о новом раунде переговоров с США

В МИД России подтвердили договоренность о новом раунде переговоров с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые переговоры Москвы и Вашингтона намечены, рассказали в МИД РФ. Их точная дата будет объявлена позже.

Россия и Соединенные Штаты наметили новый раунд переговоров. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что дату переговоров еще предстоит утвердить, а также добавил, что их проведение будет зависеть от реализации уже существующих договоренностей.

"Он намечен, но конкретных дат нет. Мы будем в зависимости от того, как пойдет реализация тех договоренностей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд в дальнейшем"

– Сергей Рябков

Предыдущий раунд российско-американских переговоров прошел около месяца назад в Стамбуле.

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