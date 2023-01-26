В малых городах Кубани заработают 14 ФАПов

В скором времени фельдшерско-акушерские пункты заработают по всему Краснодарскому краю – только в 2024 году 14 пунктов заработают в десяти районах края, а значит – медицинская помощь даже для самых удаленных хуторов станет ближе.

В 2024 году на Кубани построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), восемь из них - за краевые средства, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В этом году впервые устанавливаем фельдшерско-акушерские пункты в малых городах и селах за счет региона. До этого ФАПы возводили по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". За пять лет открыли порядка 80 ФАПов, передали в медорганизации более 1 тыс машин. В 2024 году предусмотрели строительство 14 зданий ФАПов в 10 муниципальных образованиях. Восемь из них – по госпрограмме Краснодарского края "Развитие здравоохранения", а значит, современная медицинская помощь будет под рукой у еще большего числа жителей станиц и хуторов"

- Вениамин Кондратьев.

Фельдшерско-акушерские пункты заработают в Белореченском, Мостовском, Отрадненском, Кущевском, Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Ленинградском, Туапсинском районах края, в минувшем голу на Кубани открыли 10 новых ФАПов, передает "АиФ-Юг".

Еще один важный момент – кто будет работать в новых медучреждениях. Как отметил глава региона, специалисты в них будут набираться по программе "Земский фельдшер/Земский доктор": годом ранее по ней в край переехали почти 300 медработников. В нынешнем году планируется привлечь еще 180 врачей и 100 фельдшеров, добавил Кондратьев.