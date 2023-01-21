В Майкопе появится новый гофрозавод «Картонтара 2»

На территории Майкопа построят новый гофрозавод «Картонтара 2». Инвестиции в этот проект составят 2,8 млрд рублей.

В Майкопе, рядом с действующим предприятием компании СФТ Групп, планируется возведение еще одного гофрозавода под названием «Картонтара 2». Инвестиции в этот проект составят 2,8 млрд рублей.

Открытие нового гофрозавода "Картонтара 2" призвано сделать Адыгею крупнейшим производителем гофроупаковки на юге России. Этот шаг не только способствует развитию местной экономики, но и позволит удовлетворить растущие потребности рынка. Гофроупаковка является неотъемлемой частью упаковочной индустрии, широко применяемой в различных сферах производства и логистики.

«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и исполнительный директор ООО "Картонтара" Сергей Погодин подписали соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "СФТ Групп". Оно касается аспектов строительства нового гофрозавода "Картонтара 2" с объемом выпуска гофропродукции от 110 до 130 млн кв. м в год. Он будет возведен на площади в 10,3 га рядом с действующим предприятием СФТ Групп в Майкопе»

– пресс-служба руководителя региона

Новый гофрозавод будет не только значительным источником новых рабочих мест для местных жителей, но и предоставит возможность развития технологических процессов в регионе. Современное оборудование и передовой опыт специалистов позволят добиться высокого качества продукции и конкурентоспособности на рынке.