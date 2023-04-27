В кубинском аэропорту Варадеро "застрял" лайнер Nordwind с российскими туристами

Опубликовано: 9:40, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из кубинского аэропорта Варадеро вторые сутки не может вылететь в Москву авиарейс российской авиакомпании Nordwind – он задерживается на неопределенное время, сообщили сами туристы.

Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили российские туристы.

Рейс N4-3502 должен был вылететь в 22:00 по местному времени, но был отложен до 03:00 (10.00 мск). Как пояснили в кубинской воздушной гавани, причиной задержки стала аварийная посадка канадского самолета, который перекрыл единственную взлетную полосу, передает РИА Новости.

О ситуации было известно еще в 15:00 по местному времени (22:00 среды мск), однако на табло информации данных о рейсе нет, отмалчиваются и представители аэропорта, а туристы вынуждены оставаться в зале ожидания.

Не лучше ситуация и у туристов из Канады – их тоже вернули в свои отели еще по пути в аэропорт.

Как рассказали в компании Pegas Touristic, формировавшей тур, самолет вылетит после расчистки взлетно-посадочной полосы.