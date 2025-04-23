В Крым отправился первый поезд из Владикавказа

У жителей Северной Осетии появилась реальная возможность отдохнуть на черноморском побережье – сегодня из Владикавказа в Симферополь отправился первый поезд "Таврия", который будет ходить по этому маршруту раз в четыре дня.

Полуостров Крым и Северную Осетию сегодня связало железнодорожное сообщение - из Владикавказа в Симферополь сегодня, 30 апреля, отправился первый пассажирский состав, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Для нас это не просто новый маршрут – это еще один шаг к укреплению связей между нашими регионами. Осетия и Крым – части одного большого, сильного государства, и теперь мы еще ближе друг к другу. Уверен, что маршрут будет востребован: он важен как для туризма, так и для экономики"

- Сергей Меняйло

Пока новый курортный маршрут будет сезонным – планируется, что поезда по нему будут курсировать до октября с периодичностью раз в четыре дня.

Власти Северной Осетии будут продолжать развивать транспортную доступность и расширять географию связей республики, заверил Меняйло.

Напомним, мы писали о том, что из Владикавказа в Крым будут ходить современные комфортабельные пассажирские составы, оборудованные всем необходимым для удобной поездки – такое решение было принято после продолжительных переговоров между железнодорожными компаниями-перевозчиками российских регионов и проведения оценки предполагаемого потока пассажиров в высокий сезон.