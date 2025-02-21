Вестник Кавказа

В Кремле не подтвердили участие Путина в переговорах по иранскому ядерному вопросу

В Кремле не подтвердили участие Путина в переговорах по иранскому ядерному вопросу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию западных СМИ о согласии Владимира Путина стать посредником между Тегераном и Вашингтоном на ядерных переговорах.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о согласии президента Владимира Путина стать посредником на возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном по иранскому ядерному оружию, однако отметил, что РФ готова участвовать в процессе. 

"Я не могу подтвердить, но я говорил, что в целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу. Вот о чем идет речь"

– Дмитрий Песков 

Ранее в западных СМИ распространилась информация о готовности президента РФ Путина стать посредником на переговорах между Ираном и США по ядерному оружию.

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