В Кремле не подтвердили участие Путина в переговорах по иранскому ядерному вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию западных СМИ о согласии Владимира Путина стать посредником между Тегераном и Вашингтоном на ядерных переговорах.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о согласии президента Владимира Путина стать посредником на возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном по иранскому ядерному оружию, однако отметил, что РФ готова участвовать в процессе.

"Я не могу подтвердить, но я говорил, что в целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу. Вот о чем идет речь"

– Дмитрий Песков

Ранее в западных СМИ распространилась информация о готовности президента РФ Путина стать посредником на переговорах между Ираном и США по ядерному оружию.