В Киргизии хотят изменить флаг страны

Флаг Киргизии может измениться. Эмблема на новом флаге будет ассоциироваться только с солнцем, а не с подсолнухом, как сейчас.

Государственный флаг Киргизии планируется изменить. Парламент страны сегодня принял в первом чтении соответствующий законопроект.

Изменения не скажутся на узнаваемости государственного символа Киргизии - флаг останется красным, а желтые лучи, обрамляющие тундук (навершие юрты), вместо волнистых станут прямыми. Такие изменения должны усилить ассоциацию изображения с солнцем и исключить из ассоциативного ряда подсолнух.

"Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. <…> Изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета"

– пресс-служба заксобрания республики