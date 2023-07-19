В Керчи заработал первый офис "Сбера"

Опубликовано: 12:31, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Отправляющимся на отдых в Крым российским туристам теперь не нужно беспокоиться о том, где снять наличные с банковской карты "Сбера" – первый офис банка заработал в самом ближнем к материковой территории России городе Керчь.

Офис российского Сбербанка теперь есть и в Керчи – самом крупном городе на востоке Крымского полуострова, самом близком к материковой части страны, сообщили в пресс-службе банка.

"Офис Сбербанка начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами"

- пресс-служба Сбера

Новое отделение крупнейшего российского банка обслуживает не только частные лица – его услуги доступны и предпринимателям, в режиме офлайн в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчетный счет и оформить депозиты, передает РИА Новости.

Банк пользуется заслуженной популярностью не только у гостей Крыма, но и у самих крымчан – его клиентура на полуострове в 2-3 раза выше, чем в других южных городах страны, только с начала мая банк обслужил более 36 тыс человек, - рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Напомним, первое отделении банка в начале мая заработало в Ялте, в конце месяца еще один офис финансовой организации заработал в крымском Севастополе.