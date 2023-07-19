В Керчи заработал первый офис "Сбера"

Офис российского Сбербанка теперь есть и в Керчи – самом крупном городе на востоке Крымского полуострова, самом близком к материковой части страны, сообщили в пресс-службе банка.
"Офис Сбербанка начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами"
- пресс-служба Сбера
Новое отделение крупнейшего российского банка обслуживает не только частные лица – его услуги доступны и предпринимателям, в режиме офлайн в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчетный счет и оформить депозиты, передает РИА Новости.
Банк пользуется заслуженной популярностью не только у гостей Крыма, но и у самих крымчан – его клиентура на полуострове в 2-3 раза выше, чем в других южных городах страны, только с начала мая банк обслужил более 36 тыс человек, - рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Напомним, первое отделении банка в начале мая заработало в Ялте, в конце месяца еще один офис финансовой организации заработал в крымском Севастополе.