Опубликовано: 10:21, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ялте распахнул свои двери для клиентов первый в Крыму офис Сбербанка. Здания финансового конгломерата России появятся в столице республики и Севастополе.

Крым обзавелся первым офисом Сбербанка, здание отечественного финансового конгломерата открылось в Ялте на площади Советской.

Как сообщает РИА Новости, новый офис представляет из себя двухэтажное здание, рядом с которым находятся администрация города-курорта и горсовет.

Ранее руководитель полуострова Сергей Аксенов анонсировал появление филиалов банка в Ялте и Симферополе. Кроме того, по словам севастопольского главы Михаила Развожаева, Сбер откроет свои двери для новых клиентов в городе федерального значения в мае.