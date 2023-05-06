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Сбер добрался до Крыма

Сбер добрался до Крыма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ялте распахнул свои двери для клиентов первый в Крыму офис Сбербанка. Здания финансового конгломерата России появятся в столице республики и Севастополе.

Крым обзавелся первым офисом Сбербанка, здание отечественного финансового конгломерата открылось в Ялте на площади Советской.

Как сообщает РИА Новости, новый офис представляет из себя двухэтажное здание, рядом с которым находятся администрация города-курорта и горсовет.

Ранее руководитель полуострова Сергей Аксенов анонсировал появление филиалов банка в Ялте и Симферополе. Кроме того, по словам севастопольского главы Михаила Развожаева, Сбер откроет свои двери для новых клиентов в городе федерального значения в мае.

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