В Ялте распахнул свои двери для клиентов первый в Крыму офис Сбербанка. Здания финансового конгломерата России появятся в столице республики и Севастополе.
Крым обзавелся первым офисом Сбербанка, здание отечественного финансового конгломерата открылось в Ялте на площади Советской.
Как сообщает РИА Новости, новый офис представляет из себя двухэтажное здание, рядом с которым находятся администрация города-курорта и горсовет.
Ранее руководитель полуострова Сергей Аксенов анонсировал появление филиалов банка в Ялте и Симферополе. Кроме того, по словам севастопольского главы Михаила Развожаева, Сбер откроет свои двери для новых клиентов в городе федерального значения в мае.