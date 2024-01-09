В КЧР предупреждают об опасности схода лавин

МЧС Карачаево-Черкесии предупредили жителей региона об опасности схода лавин. Лавиноопасно в горах республики будет до конца рабочей недели.

В Карачаево-Черкесской Республике объявили об опасности схода лавин в горах. В связи с этим региональное управление МЧС опубликовало экстренное заявление.

Специалисты Гидрометцентра отмечают, что до конца рабочей недели в горах республики будут угрожать лавины. В частности, лавиноопасно будет с 24 по 26 января.

Спасатели уточнили, что снежные массы могут стать причиной разрывали линий электропередач. Возникает опасность разрушений построек и нарушения автомобильного движения.