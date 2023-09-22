В КБР пойдет под суд проворовавшийся глава банка

Опубликовано: 20:54, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главу одного из банков Кабардино-Балкарии ждет суд: за 12 лет он обокрал счета более 70 своих вкладчиков, обогатившись на 580 миллионов рублей.

В скором времени скамью подсудимых в суде в Кабардино-Балкарии (КБР) займет руководитель одного из банков региона, которого подозревают в хищении денег вкладчиков, сообщает ГУ Генпрокуратуры РФ в СКФО.

"Послужной список" банкира богат: ему вменяется 72 эпизода хищения средств своих же вкладчиков, которые размещали деньги на своих счетах или гасили кредиты в период с 2009 по 2020 годы, "обчистил" банкир в том числе и счета двух юридических лиц, полагает следствие, передает "Интрефакс".

Общая сумма ущерба, нанесенного банкиром, превышает 580 млн рублей. Теперь ему придется ответить за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере.