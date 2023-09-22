Подпольные банкиры из КЧР "сколотили" на аферах целое состояние

Опубликовано: 20:06, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на скамью подсудимых в Черкесском городском суде сядут трое местных жителей, нажившие колоссальные деньги на незаконных банковских операциях, сообщили в прокуратуре региона.

В скором времени городской суд столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) рассмотрит уголовное дело троих местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура КЧР.

Следствие доказало, что в 2015-2021 годах обвиняемые в составе организованной группы проводили банковские операции без регистрации и лицензии, используя для финансовых операций фиктивные реквизиты подконтрольных юрлиц. От их имени заключались и мнимые сделки с юридическими и физическими лицами для движения средств по расчетным счетам, передает "Интерфакс".

Доморощенные "банкиры" переводили деньги, не утруждаясь открытием банковских счетов, а также выдавали наличные, получая от каждой сделки комиссионные в размере 8%, "заработав" за шесть лет как минимум около 1 млрд рублей.

Теперь им придется в суде ответить за незаконную банковскую деятельность и целый "букет" других финансовых афер по всей строгости закона.