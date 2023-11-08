Вестник Кавказа

В КБР отремонтируют более 100 км дорог

Ремонт дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Качество дорог в Кабардино-Балкарии значительно улучшится. Власти региона отремонтируют свыше 100 км региональных магистралей.

Власти Кабардино-Балкарской Республики приняли решение о восстановлении дорожного полотна в регионе. В планах в следующем году отремонтировать более 100 км региональных маршрутов. Кроме этого, будут устранены дефекты мостов и установлены осветительные приборы на региональных трассах. Информацию о ремонтных работах озвучил глава КБР Казбек Коков в своем telegram-канале. 

"В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируем привести в нормативное состояние свыше 100 км региональных дорог, продолжим устанавливать современное освещение и ремонтировать мостовые сооружения"

– Казкек Коков 

Власти региона уже подписали необходимые документы с компаниями, которые будут выполнять ремонтные работы. Планируется, что в начале следующего года ремонтники преступят к починке дорожного полотна. 

Глава региона отметил, что будут восстановлены многие значимые объекты транспортной инфраструктуры. В частности, будет отремонтирована дорога к туристическому объекту Чегемские водопады. 

Отмечается, что на починку дорожного полотна в регионе планируется потратить около 500 млн рублей.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2005 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы