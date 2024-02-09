В Казахстане уточнили стоимость будущей АЭС

Строительство первой атомной электростанции, которую планируется возвести в казахстанском Улькене, может обойтись на $3 млрд дешевле, чем планировалось ранее – такие данные опубликовал портал "Открытые НПА".

Власти Казахстана уточнили сумму, в которую обойдется строительство первой в стране атомной электростанции – оно подешевело до $10-12 млрд, тогда как раньше озвучивалась сумма в $15 млрд, говорится в законопроекте, опубликованном на портале "Открытые НПА".

"Стоимость – 10-12 миллиардов долларов, потому что это первая станция. Но понятно, что на одной станции останавливаться нельзя"

- гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин

Окончательное решение о строительстве АЭС пока не принято – это станет известно по итогам общенационального референдума, который пройдет по завершении общественного обсуждения, проводимого до 27 июля, передает Sputnik Казахстан.

Достаточно долгое время могут занять подготовка документации проекта и само строительство - Тимур Жантикин осторожно предположил, что только на разработку документации потребуется примерно пять лет, столько же займет само строительство.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что российская госкорпорация "Росатом" предложила Казахстану построить два блока будущей АЭС в Улькене, гарантируя, что их общая мощность в 2400 МВт позволит АЭС перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане, при этом российская компания готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов.