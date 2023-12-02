Казахстан будет сам готовить специалистов для будущей АЭС

Казахстанский Институт ядерной физики станет национальной кузницей кадров для профессиональных специалистов, которые будут обслуживать АЭС в казахстанском Улькене - занятия будущие специалисты будут проходить на его стационарном реакторе.

Институт ядерной физики, КазНУ имени аль-Фараби, Алматинский Университет энергетики и связи, Международный казахско-турецкий университет и КазНТУ утвердили Протокол о совместной подготовке кадров для АЭС, сообщает пресс-служба Миннауки Казахстана.

"Будущие специалисты будут проходить практику по вышеуказанным специальностям на базе Института, где им предоставят возможность на практические занятия с использованием исследовательского стационарного реактора ВВР-К. Теоретическую подготовку по общим образовательным дисциплинам будут получать в университетах АУЭС, КазНУ, МКТУ и Сатбаев университет"

- Миннауки Казахстана

Подготовка трехступенчатой образовательной программы будет осуществляться по необходимым специальностям для АЭС, такие как "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика", "Ядерные реакторы и материалы" и "Ядерная инженерия", передает Sputnik Казахстан.

Институт ядерной физики уже неоднократно успешно сотрудничал в подготовке кадров не только с казахстанскими, но и иностранными институтами и университетами, а его исследовательский реактор ВВР-К – единственный многоцелевой реактор в стране.