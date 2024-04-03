В Казахстане стартует кампания по озеленению городов

Глава Казахстана поручил акимам областей и городов, не попавших в зону затоплений начать благоустройство территорий. В частности, запланированы работы по очистке и озеленению улиц.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость проведения работ по озеленению и благоустройству территорий, не пострадавших от наводнений. Это поручение имеет большое значение для улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни граждан.

"Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги"

– пресс-служба казахстанского лидера.

В релизе отмечается, что озеленение и благоустройство территорий играют важную роль в формировании комфортной городской среды. Зеленые насаждения способствуют очищению воздуха, созданию микроклимата, улучшению психологического состояния людей и снижению уровня шума. Кроме того, благоустроенные парки и скверы стимулируют активный образ жизни горожан, способствуют их отдыху и релаксации.

Акимы регионов должны разработать планы по озеленению и благоустройству своих территорий, привлечь местных жителей к участию в экологических инициативах, а также обеспечить контроль за реализацией проектов. Только совместными усилиями власти и граждан можно достичь значимых результатов в улучшении окружающей среды, подчеркнуто в сообщении пресс-службы главы государства.