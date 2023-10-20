В Каспийском море стремительно падает уровень воды

Каспийское море за последние 10 лет потеряло уровень воды на 114 см. Об этом рассказала глава Минэкологии Азербайджанской Республики Умайра Тагиева.
«За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу"
– Умайра Тагиева
Министр подчеркнула, что в сравнении с Балтийским морем уровень Каспийского составляет – 28,78 метра.
Сотрудники Минэкологии готовятся провести очередную конференцию по проблемам обмеления Каспия. Встреча стран Каспийского региона должна состояться 2 ноября. На ней власти примут новые меры для того, чтобы снизить падение уровня водоема.