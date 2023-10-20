В Каспийском море стремительно падает уровень воды

Опубликовано: 16:55, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

За последнее десятилетие уровень Каспийского моря уменьшился больше, чем на метр. Прикаспийские страны принимают меры для того, чтобы остановить стремительное обмеление водоема.

Каспийское море за последние 10 лет потеряло уровень воды на 114 см. Об этом рассказала глава Минэкологии Азербайджанской Республики Умайра Тагиева.

«За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу"

– Умайра Тагиева

Министр подчеркнула, что в сравнении с Балтийским морем уровень Каспийского составляет – 28,78 метра.

Сотрудники Минэкологии готовятся провести очередную конференцию по проблемам обмеления Каспия. Встреча стран Каспийского региона должна состояться 2 ноября. На ней власти примут новые меры для того, чтобы снизить падение уровня водоема.