Опубликовано: 23:33, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маршрут на Суфруджинские водопады для туристов открылся впервые этим летом. Путь к трем крупным водопадам лежит через ущелье Аманауз.

В Тебердинском заповеднике впервые в этому году стал доступен туристический маршрут на Суфруджинские водопады.

Маршрут пролегает по национальному парку от ущелья Аманауз до Суфруджинских водопадов и действует только в летнее время при благоприятных условиях.

"Этот маршрут, как и несколько других на территории нацпарка, закрывается на зимний период из-за возможной опасности для людей. Минувшей зимой в этом месте сошла объемная снежная лавина. После ее таяния была проведена расчистка территории и теперь маршрут доступен для посещения"

– дирекция нацпарка

Суфруджинские водопады - одни их самых крупных на Кавказе. Достопримечательность включает три крупных водопада, высота одного из них составляет 250 метров. Добраться до Суфруджинских водопадов в рамках маршрута достаточно легко, отелили в нацпарке, передает "Интерфакс".