В Карачаево-Черкесии расселят из аварийного жилья более тысячи человек

Опубликовано: 15:22, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все меньше ветхого жилого фонда остается в Карачаево-Черкесии благодаря реализации профильной программы. Планируется, что до 2027 года новые дома получат еще более тысячи местных жителей.

В Карачаево-Черкесии продолжается реализация программы по сокращению ветхого жилья, в рамках которой в ближайшие четыре года более тысячи жителей республики получат ключи от новых квартир.

Всего в КЧР осталось расселить 39 домов, которые с течением времени стали не пригодны к проживанию.

По данным местных властей за десять лет было расселено более двух тысяч человек, снесено около сотни домов. Кроме того, 420 семьи получили новые квартиры в рамках программы, направленной на профилактику разрушения зданий при землетрясениях.

Напомним, что в Черкесске в 2007 году произошло сильное землетрясение, унесшее 12 жизней. Также сейсмологи предупреждают, что аналогичное по силе землетрясение может потрясти республику уже в этом году.