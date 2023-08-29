В Карачаево-Черкесии подтвердили приговор в отношении устроившего смертельное ДТП судьи

Опубликовано: 18:20, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР в колонию на 7 с лишним лет отправится экс-судья, который был осужден за аварию, унесшую жизни двух человек. Соответствующее решение принял Верховный суд республики.

Во вторник, 29 августа, Верховный суд Карачаево-Черкесии не стал пересматривать приговор в отношении бывшего мирового судьи Урупского района, устроившего пять лет назад смертельную аварию с двумя жертвами.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на приговор Адыге-Хабльского районного суда и оставил приговор без изменений"

– представитель ВС КЧР

Ранее суд приговорил его к 7,5 годам колонии. Ему также на 3 года запретили управлять транспортными средствами.

Смертельное ДТП

В мае 2018 года на трассе "Кавказ" произошла авария с участием двух иномарок. Было установлено, что машина Toyota Prado, за рулем которой находился судья, вылетела на полосу встречного движения и въехала в Kia Rio. В результате столкновения погибли два пассажира Kia.