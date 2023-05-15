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В Карачаево-Черкесии будет открыт первый ледовый дворец

В Карачаево-Черкесии будет открыт первый ледовый дворец
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Карачаевске появится первый в республике ледовый дворец. Каток сможет одновременно вмещать 230 человек. Второй ледовый дворец будет построен в Черкесске.

Первый Ледовый дворец в этом году будет открыт в Карачаевске. Об этом сообщил глава КЧР.

"На выходе мы должны получить двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м.: ледовый каток 60х30 м, залы для хореографии, силовых тренировок и 180 зрительских трибун"

– Рашид Темрезов

Глава республики уточнил, что одновременно кататься здесь смогут 230 человек, а тренироваться – 50.

В настоящее время уже завершены работы по сборке каркаса здания будущего дворца. Кроме того, специалисты окончили монтаж ледового поля.

Каток откроет свои двери уже в этом году.

Планируется, что скоро стартует стройка второго ледового дворца. Он будет находиться в Черкесске.

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