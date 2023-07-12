В "Карабахе" оценили победу над "Линкольном"

Опубликовано: 10:57, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"

Наставник "Карабаха" доволен волевой победой команды в стартовом матче квалификации ЛЧ против "Линкольна". При этом он подчеркнул, что победа далась агдамцам нелегко.

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" подвел итоги гостевой встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Линкольна", в котором его подопечным удалось склонить чашу весов в свою пользу лишь в компенсированное ко второму тайму время.

"Поздравляю своих ребят. С учетом поля и погоды футболистам было нелегко играть. За исключением некоторых эпизодов, сыграли очень внимательно. Эта команда собрана из очень опытных футболистов, где каждый может поставить точку"

– Гурбан Гурбанов

Он подчеркнул, что в целом он доволен игрой и подходом игроков к матчу.

"У них было два серьезных эпизода, помимо голевого, еще один в начале второго тайма. Допустили некоторую невнимательность. Несмотря на психологическую усталость, ребята до самого конца держались и в итоге забили победный гол"

– наставник "Карабаха"