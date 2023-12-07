В Карабахе и Восточном Зангезуре обезвредили более 500 боеприпасов за неделю

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах за прошлую неделю было обнаружено и обезврежено более 500 боеприпасов.

За прошлую неделю Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнаружило и обезвредило масштабное количество боеприпасов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Об этом сообщили в агентстве по итогам еженедельного отчета.

По данным ANAMA с 4 по 10 марта были обезврежены шесть десятков противотанковых мин, более сотни противопехотных мин.

Кроме этого, удалось обезвредить порядка 316 неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудникам агентства удалось очистить почти 1т га территории.