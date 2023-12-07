Вестник Кавказа

В Карабахе и Восточном Зангезуре обезвредили более 500 боеприпасов за неделю

В Карабахе и Восточном Зангезуре обезвредили более 500 боеприпасов за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах за прошлую неделю было обнаружено и обезврежено более 500 боеприпасов.

За прошлую неделю Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнаружило и обезвредило масштабное количество боеприпасов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Об этом сообщили в агентстве по итогам еженедельного отчета. 

По данным ANAMA с 4 по 10 марта были обезврежены шесть десятков противотанковых мин, более сотни противопехотных мин. 

Кроме этого, удалось обезвредить порядка 316 неразорвавшихся боеприпасов. 

Сотрудникам агентства удалось очистить почти 1т га территории. 

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