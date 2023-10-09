В Израиле после атаки ХАМАС погиб россиянин

Опубликовано: 20:01, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Израиля подтвердили гибель в субботней атаке на страну, предпринятой палестинским радикальным движением ХАМАС, одного россиянина. Еще четверо наших соотечественников числятся пропавшими без вести.

В результате атаки на Израиль после обострения палестино-израильского конфликта, вспыхнувшего в субботу, погиб гражданин РФ, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщили сегодня в посольстве России в Израиле.

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств"

- пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова

Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств гибели россиянина, дипмиссия находится в контакте с родственниками пропавших людей и делает все возможное, чтобы установить их место нахождения. Также посольство оказывает помощь и содействие находящимся в Израиле туристам, - добавила дипломат, передает ТАСС.