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В Израиле после атаки ХАМАС погиб россиянин

В Израиле после атаки ХАМАС погиб россиянин
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Израиля подтвердили гибель в субботней атаке на страну, предпринятой палестинским радикальным движением ХАМАС, одного россиянина. Еще четверо наших соотечественников числятся пропавшими без вести.

В результате атаки на Израиль после обострения палестино-израильского конфликта, вспыхнувшего в субботу, погиб гражданин РФ, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщили сегодня в посольстве России в Израиле.

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств"

- пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова

Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств гибели россиянина, дипмиссия находится в контакте с родственниками пропавших людей и делает все возможное, чтобы установить их место нахождения. Также посольство оказывает помощь и содействие находящимся в Израиле туристам, - добавила дипломат, передает ТАСС.

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