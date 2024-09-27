В Израиле озвучили количество выпущенных "Хезболлой" снарядов за сутки

За 24 часа "Хезболла" атаковала Израиль двумя сотнями снарядов. В ЦАХАЛ сообщили, что они были выпущены с территории Ливана.

В Армии обороны Израиля рассказали, какое количество ракет в течение суток выпустило по территории страны движение "Хезболла".

"По состоянию на 23.00 сегодня террористическая организация "Хезболла" выпустила около 230 снарядов из Ливана по территории Израиля"

– ЦАХАЛ

Напомним, с первого числа текущего месяца израильские военные начали сухопутную операцию против "Хезболлы" в южной части Ливана.