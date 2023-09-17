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В Иране сообщили о предотвращении попытки теракта в Восточном Азербайджане

полиция Ирана
Мужчина собирался взорвать себя на площади в городе Тебриз. Он был задержан правоохранителями 16 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали мужчину, намеревавшегося осуществить в провинции Восточный Азербайджан террористический акт. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительной информации, местный житель собирался взорвать себя на площади в Тебризе, когда там будет проходить антиправительственное собрание. Сделать это он планировал с помощью газовых баллонов.

Правоохранители задержали его накануне. В настоящее время устанавливается его принадлежность к какой-либо террористической организации.

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