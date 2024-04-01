В Иерусалиме предотвращены тракты ИГИЛ и убийство министра

В Израиле предотвращена серия терактов в Иерусалиме, а также нападение на правительственные здания и аэропорт. Об этом сообщает полиция страны.

Израильские правоохранители предотвратили теракты, спланированные ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Стало известно, что теракты планировались в двух локациях города у полицейского участка, а также в районе стадиона.

"Центральное подразделение Иерусалимского округа и Служба общей безопасности предотвратили теракты сторонников ИГ в полицейском участке и в районе стадиона "Тедди" - арестованы трое жителей Восточного Иерусалима"

– полиция Израиля

В результате антитеррористической спецоперации были задержано четыре человека.

Кроме того, была раскрыта террористическая сеть, участники которой планировали атаки на базы ЦАХАЛ, аэропорт и правительственные здания. Кроме того, в планы злоумышленников входила ликвидация министра национальной безопасности Израиля.