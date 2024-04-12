Вестник Кавказа

В Ходжавенде обнаружены большие запасы армянской взрывчатки

В Ходжавенде обнаружены большие запасы армянской взрывчатки
Взрывные устройства армянского производства найдены и обнаружены в Ходжавенде азербайджанскими специалистами. Склад взрывчатки обнаружен на освобожденных территориях в здании возле винзавода.

Взрывчатые вещества обнаружены в селе Ходжавенд Ходжавендского района, сообщает азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA).

Самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и грузы, состоящие из электрических и неэлектрических детонаторов, предназначенные для совершения мощных взрывов, а также взрывные устройства с использованием ручных гранат марки D1 армянского производства найдены в фермерской постройке при жилом доме возле винзавода.

Специалисты обезвредили всю обнаруженную взрывчатку. Работы по обеспечению безопасности освобожденных азербайджанских территорий продолжаются.

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