В Ходжавенде обнаружены большие запасы армянской взрывчатки

Взрывные устройства армянского производства найдены и обнаружены в Ходжавенде азербайджанскими специалистами. Склад взрывчатки обнаружен на освобожденных территориях в здании возле винзавода.
Взрывчатые вещества обнаружены в селе Ходжавенд Ходжавендского района, сообщает азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA).
Самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и грузы, состоящие из электрических и неэлектрических детонаторов, предназначенные для совершения мощных взрывов, а также взрывные устройства с использованием ручных гранат марки D1 армянского производства найдены в фермерской постройке при жилом доме возле винзавода.
Специалисты обезвредили всю обнаруженную взрывчатку. Работы по обеспечению безопасности освобожденных азербайджанских территорий продолжаются.