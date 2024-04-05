Вестник Кавказа

МИД Азербайджана: конец минной угрозы возможен при поддержке международных партнеров

МИД Азербайджана: конец минной угрозы возможен при поддержке международных партнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан призвал зарубежных деятелей помочь в прекращении минной угрозы на территории республики.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призвало зарубежных союзников содействовать прекращению минной угрозы.

Информация об этом была опубликована на странице ведомства в соцсети "Х".

Сообщение было сделано в связи с гибелью мирных граждан на территории Азербайджана из-за мин, которые были размещены военными группировками Армении.

"Еще два гражданских лица стали жертвами мины, установленной Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352 человек"

– МИД Азербайджана

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