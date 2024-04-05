МИД Азербайджана: конец минной угрозы возможен при поддержке международных партнеров

Азербайджан призвал зарубежных деятелей помочь в прекращении минной угрозы на территории республики.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призвало зарубежных союзников содействовать прекращению минной угрозы.
Информация об этом была опубликована на странице ведомства в соцсети "Х".
Сообщение было сделано в связи с гибелью мирных граждан на территории Азербайджана из-за мин, которые были размещены военными группировками Армении.
"Еще два гражданских лица стали жертвами мины, установленной Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352 человек"
– МИД Азербайджана