В "Грузинской мечте" подвели итоги 13 лет у власти

Партия "Грузинская мечта" за 13 лет существования способствовала развитию демократии в стране, установлению мира и верховенства закона, а также экономическому прогрессу, говорится в заявлении, опубликованном политсоветом партии.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" сегодня празднует 13 лет со дня своего официального основания – по поводу этой даты ее политсовет опубликовал заявление, в котором подвел итоги своей работы.

"Грузия прочно утвердила принципы демократии и верховенства закона, основные права и свободы человека и встала на путь необратимого развития"

- политсовет "Грузинской мечты"

Достижений за 13 лет у партии немало, и главное из них - несмотря на сложную геополитическую ситуацию, ей удалось сохранить в стране непоколебимый мир. Это особенно важно на фоне того, что последние 3 года, Грузия могла реально стать вторым фронтом, передает Sputnik Грузия.

"Правительство достойно справилось с этим вызовом, и общество видит, что никакие угрозы и шантаж, никакие санкции и заявления не смогут заставить его ввергнуть Грузию в пламя войны, которая принесет разрушение нашей стране"

- политсовет "Грузинской мечты"

Все эти годы страна идет по пути демократии - права человека защищаются законами и Конституцией, проходят справедливые выборы, бизнес стал свободнее, а СМИ страны стали истинным рупором демократии. Уже сейчас в государстве эффективно работает всеобщая программа здравоохранения, существенно расширены пакеты социальной помощи для уязвимых слоев населения.

Страна встала на путь серьезного экономического развития – только за последние 4 года ее экономика росла в среднем на 9,7%, что является лучшим показателем в регионе и Европе, в нынешнем году благосостояние народа превысит $10 тыс на душу населения, а к 2030 году эта величина достигнет $13,5 тыс, а значит – Грузия станет страной с высоким уровнем дохода.

Сейчас никто не может диктовать властям Грузии свои условия, которые противоречат интересам страны, и "Грузинская мечта" никогда не пойдет на компромисс в ущерб этим интересам. Власть и впредь будет защищать народ страны, церковь и ее национальные ценности, подчеркнули в правящей партии.

Напомним, 13 лет назад в самый сложный период Бидзина Иванишвили основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, объявив решительный бой установившемуся в стране диктатуре Михаила Саакашвили.