Вестник Кавказа

В Грузии законсервируют уникальный средневековый храм

В Грузии законсервируют уникальный средневековый храм
© Фото: commons.wikimedia/U.S. Embassy Georgia
Храм Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе в Грузии попытаются спасти с помощью консервации. Многие фрески храма пострадали из-за непрофессиональной реставрации несколько лет назад.

Уникальные фрески средневекового храма Пресвятой Богородины в Грузии будут законсервированы из-за сильного повреждения после непрофессиональной реставрации. Специалисты из Великобритании и Италии прибыли в Грузию, чтобы помочь с восстановлением храма.

Также участие примет компания из Германии, которая будет ремонтировать кровлю средневекового объекта.

Проект по реставрации храма уже был одобрен ЮНЕСКО.

Секретарь Национального научного совета Временного комитета по реабилитации Гелати Давид Лорткипанидзе рассказал, что полностью спасти храм не удастся.

"Все восстановить невозможно, эти проблемы начались не неделю и не год назад, они существуют уже довольно давно, но самое главное, что сейчас у нас есть единство специалистов, научное видение и международная экспертиза"

- Давид Лорткипанидзе

Храм Пресявтой Богородицы в монастырском комплексе Гелати на западе Грузии считается одним из самых значимых архитектурных сооружений Средних веков в республике. Комплекс пострадал из-за непрофессиональной реставрации в разные годы.

В 2020 году после ремонта в храме начала протекать кровля, что привело к разрушению многих фресок и осыпанию мозаик. В течение нескольких лет не удавалось избавиться от парникового эффекта, который губительно сказывается на стенах здания.

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