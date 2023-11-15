В Грузии в 2024 году начнут строить 75 новых школ

В Грузии в 2022 и 2023 годах была построена и полностью восстановлена 71 школа. Об этом рассказал глава Минобразования республики, выступая в парламенте.
Георгий Амилахвари также отметил, что за это время частично были отремонтированы 200 школ.
По словам министра, улучшение образовательной инфраструктуры – это один из главных приоритетов правительства.
"Нужно отметить, что в результате осуществления проекта к концу 2027 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане"
– Георгий Амилахвари
Он также поведал, что в текущем году было построено 4 новых профколледжа и 3 новые мастерские. Сейчас осуществляется возведение 4 новых профколледжей и 4 мастерских.
Напомним, год назад в Грузии началась реализация масштабного проекта по строительству и ремонту 800 школ. В настоящее время строятся и обновляются 150 учебных заведений. На 2024 год намечен старт строительства еще 75 школ. школ. В общей сложности на этом направлении планируется потратить около 700 млн лари ($258,3 тыс).