В Грузии прощаются с Зурабом Церетели

В Тбилиси сегодня хоронят скульптора Зураба Церетели. На церемонию прощания пришли премьер-министр, спикер парламента и другие официальные лица Грузии.
Похороны выдающегося скульптора Зураба Церетели, который скончался в Москве 22 апреля, проходят сегодня в грузинской столице.
Ранее в музее современных искусств в Тбилиси прошла гражданская панихида, утром в субботу гроб перевезли в церковь Божьей матери для церемонии прощания.
Проститься с Церетели пришли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, другие официальные лица, деятели искусства и простые граждане.
Зураб Церетели будет захоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей, там, где покоится его супруга, похороны назначены на 14.00 (13.00 мск).