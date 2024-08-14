Вестник Кавказа

В Грузии прощаются с Зурабом Церетели

В Грузии прощаются с Зурабом Церетели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси сегодня хоронят скульптора Зураба Церетели. На церемонию прощания пришли премьер-министр, спикер парламента и другие официальные лица Грузии.

Похороны выдающегося скульптора Зураба Церетели, который скончался в Москве 22 апреля, проходят сегодня в грузинской столице.

Ранее в музее современных искусств в Тбилиси прошла гражданская панихида, утром в субботу гроб перевезли в церковь Божьей матери для церемонии прощания.

Проститься с Церетели пришли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, другие официальные лица, деятели искусства и простые граждане.

Зураб Церетели будет захоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей, там, где покоится его супруга, похороны назначены на 14.00 (13.00 мск).

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