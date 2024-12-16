Вестник Кавказа

В Грузии подсчитали число пенсионеров

В Грузии подсчитали число пенсионеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Национальной службе статистики Грузии подсчитали, сколько в стране пенсионеров по возрасту – выяснилось, что почти треть всех пенсионеров страны живет в Тбилиси, а большинство из них составляют женщины.

Почти четверть населения Грузии – люди почтенного возраста, подсчитали в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

Общее число пенсионеров по возрасту к концу 2024 года составляло 864,3 тыс человек, причем 70,8% из них – женщины, которые живут значительно дольше мужчин, говорится в материалах исследования, передает Sputnik Грузия.

Особенно интересно и то, что почти треть грузинских долгожителей облюбовали для себя столицу страны, намного меньше пенсионеров проживают в регионе Имерети – там насчитали лишь 15,6% от их общего числа, третье место занял регион Самегрело – Земо-Сванети: здесь обосновались 10,3% старожилов, передает Sputnik Грузия.

Аксакалов меньше привлекает регион Гурия (3,2%), Мцхета-Мтианети (2,4%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%), сообщает "Сакстат".

И это при том, что пенсия, которую выплачивает государство, значительно выше именно в горных районах страны – 540 лари против 450 лари в столичном регионе, для людей моложе 70 лет она на равнине составляет всего 350 лари, отмечают специалисты.

Напомним, по данным Национальной службы статистики Грузии, население страны по состоянию на 1 января 2024 года составило 3 694 600 человек, это на 1,1% меньше, чем годом ранее.

(1 лари = $0,36)

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