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В Грозном заработала религиозная школа для слепых

В Грозном заработала религиозная школа для слепых
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грозном открывается медресе, где основам ислама будут обучать слепых и слабовидящих людей. Школа оборудована всем необходимым для нужд учеников.

Религиозная школа для слепых и слабовидящих, названная в честь Магомеда Дачаева, распахнула двери Байсангуровском районе Грозного. Одновременно в медресе смогут обучаться более шести десятков человек.

По словам мэра Грозного  Хас-Магомеда Кадырова, ученики будут осваивать чтение Корана по методу Брайля.

"Медресе оснащено Коранами и другими учебными пособиями, отпечатанными по этой системе. Кроме того, объект оборудован тактильными напольными указателями и специальными настенными указателями для слабовидящих"

– Хас-Магомеда Кадырова.

Школа оборудована всем необходимым для свободного передвижения и комфортного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, есть тактильные напольные и настенные указатели.

 

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