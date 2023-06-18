В Грозном заработала религиозная школа для слепых

Опубликовано: 13:27, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном открывается медресе, где основам ислама будут обучать слепых и слабовидящих людей. Школа оборудована всем необходимым для нужд учеников.

Религиозная школа для слепых и слабовидящих, названная в честь Магомеда Дачаева, распахнула двери Байсангуровском районе Грозного. Одновременно в медресе смогут обучаться более шести десятков человек.

По словам мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, ученики будут осваивать чтение Корана по методу Брайля.

"Медресе оснащено Коранами и другими учебными пособиями, отпечатанными по этой системе. Кроме того, объект оборудован тактильными напольными указателями и специальными настенными указателями для слабовидящих"

– Хас-Магомеда Кадырова.

Школа оборудована всем необходимым для свободного передвижения и комфортного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, есть тактильные напольные и настенные указатели.