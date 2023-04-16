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В горном районе Дагестана построят две гостиницы

В горном районе Дагестана построят две гостиницы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Акушинского района Дагестана анонсировали строительство двух гостиничных комплексов. Один из них будет находиться в селе Балхар, другой – в селе Геба.

Два крупных гостиничных комплекса будут возведены в селах горного района Дагестана. Планируется, что работы будут проводиться в течение двух лет.

"К 2025 году на территории Акушинского района появятся два современных гостиничных комплекса. Один объект будет расположен в селе Балхар, строительные работы уже начались. Второй подобный объект будет возведен в селе Геба", – поделился глава муниципалитета Махач Абдулкеримов.

Далее он отметил, что данная локация обладает огромным туристическим  потенциалом, так как район расположен в горной части Дагестана и отличается живописными видами на горы и аулы.

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